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"Pag-pag pokhar machh makhan; Saras bol muski mukh paan; Vidya vaibhav shanti pratik; Saras kshetra Mithilanchal theek."
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